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“Emekçiler, tek ses, tek yürek olacak”

İşçi sınıfının birlik-mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, “Covid-19” tedbirleri nedeniyle tarihte ilk kez meydanlarda kutlanamayacak. 1 Mayıs etkinlikleri, Çorum’da sembolik olarak, sınırlı sayıda katılımla Çorum Emek ve Demokrasi Platformu’nun organizasyonuyla kutlanacak.

01 Mayıs 2020 Cuma 00:10
“Emekçiler, tek ses, tek yürek olacak”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir açıklama yapan DİSK Temsilcisi Hikmet Aydın, bugün saat 12.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması yapacaklarını bildirdi.

Hikmet Aydın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs bu sene Covid-19 koşullarında kutlanacak.

Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta dünya işçi sınıfı büyük kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında buluşamayacak.

Ancak bu koşullara rağmen Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu’nun ilan ettiği insan onuruna yaraşır bir iş, gelir ve sosyal güvenlik talepleriyle dünya emekçileri tek ses, tek yürek olacak.

Covid- 19 virüsünün oluşturduğu pandemi koşulları göz önünde bulundurularak tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve ilimizde de 1 Mayıs kutlamaları için sembolik olarak alanlara çıkılacak.

Biz de Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak dönemin hassasiyetini göz önünde bulundurarak temsili bir düzeyde katılım sağlanarak sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak ve koruyucu maskeler eşliğinde saat 12.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması yapacağız.” (Haber Merkezi)

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