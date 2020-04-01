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“Emek ve meslek örgütlerinin haklı taleplerini destekliyoruz”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, DİSK, TTB, TMMOB ve KESK tarafından başlatılan kampanyadaki talepleri desteklediklerini bildirdi.

“Emek ve meslek örgütlerinin haklı taleplerini destekliyoruz”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir açıklama yapan KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, DİSK, TTB, TMMOB ve KESK tarafından başlatılan kampanyadaki talepleri desteklediklerini bildirdi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 19:53
“Emek ve meslek örgütlerinin haklı taleplerini destekliyoruz”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu üyesi birlik temsilcilikleri, sendika şube ve temsilcilikleri, oda temsilcilikleri, dernekler, demokratik kitle örgütleri ve inisiyatifleri, siyasi parti il örgütleri ve kişiler olarak Covid-19 salgını ile etkin mücadele için, halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için alınması gereken 7 önlemin aciliyetini bir kez daha hatırlatmak istediklerini kaydeden Beyaz, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Temel, zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın süresince çalışma acilen durdurulmalıdır.

Salgın süresince işten çıkarmalar yasaklanmalı, küçük esnaf desteklenmeli, çalışanlara ücretli izin verilmeli ve işsizler için ise koşulsuz işsizlik maaşı ödenmelidir.

Tüketici, konut ve taşıt kredileri ile kredi kartı borçları ve elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları salgın riski boyunca faiz işletilmeden ertelenmelidir.

Bu süreçte özel sağlık kuruluşları kamu kontrolüne geçirilmeli, yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimi istisnasız ve ön koşulsuz bütünüyle parasız olmalıdır.

Salgınla mücadelede koordinasyonda katı bir disiplin uygulanmalı, bilimsel yaklaşım ve bilgi paylaşımında açık ve şeffaf olunmalıdır. Güven kriteri haline gelen Covid-19 Testleri konusunda bilimsel-yaygın-hakkaniyetli ve sonuçların hızla açıklandığı bir işleyiş hakim kılınmalıdır.

Başta hekimler, sağlık ve belediye çalışanları olmak üzere, tüm zorunlu işlerde koruyucu ekipman başta olmak üzere bütün eksiklikler giderilmeli, herhangi bir aksama yaşanmayacağına dair güven verilmeli ve bu işlerde çalışan herkes düzenli olarak testten geçirilmelidir.

Salgın dönemlerinde dezavantajlı kesimler olarak kabul edilen; hiçbir geliri ve birikimi olmayan yoksullar, göçmenler ve tutuklu/hükümlüler için yaşamlarını ve sağlıklarını koruyacak fiili ve yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir.” (Haber Merkezi)

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