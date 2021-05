Emek ve Demokrasi Platformu’ndan Filistin’e destek eylemi

Platform adına bir açıklama yapan Eğitim-Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Bugün İsrail, tarihi Filistin topraklarının yüzde 85’inden fazlasını işgal altında tutuyor. Yetmiyor, Kudüs’ün en eski mahallelerinden Şeyh Cerrah’ta Yahudi yerleşimci terörü ve işgali devam ediyor.

Ancak İsrail için işgal de yetmiyor. Filistinlilerin geleneklerine, inançlarına da vahşice saldırıyor. Mescid-i Aksa’da Filistinlilere saldıran Siyonist terör devleti, daha sonra Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırılarında onlarca Filistinliyi katletti” dedi.

İsrail’in batılı emperyalistlerin ve ABD emperyalizminin desteğiyle Filistin toprakları üzerinde 1948 yılında kurulduğunu ve o günden bu yana Ortadoğu’nun bu bölgesinde kan ve gözyaşının hiçbir zaman durmadığını kaydeden Beyaz, “73 yılda öldürülen insan sayısı bir taraftan İsrail devletinin barbarlığı, diğer taraftan savaşın bitirilmesi için adil bir çözümün gerektiğine dair düşüncenin geniş kitleler arasında yayılmasına yardımcı olabilir. Bugün her fırsatta İsrail’i koşulsuz savunma pozisyonuna geçen kesimler tablonun vahametini görüp kendilerine belki çekidüzen verebilirler” ifadelerini kullandı.

İsrail’in kuruluşundan bu yana yaşananların, sorunun ancak her iki tarafta devrimcilerin, demokratların ve ilericilerin güçlenmesiyle çözülebileceğini bir kez daha gösterdiğini belirten Beyaz, “Savaşın 22. yüzyıla taşınmamasının asıl yolu her iki tarafta da demokrasi, barış ve adalet isteyenlerin güç kazanmasından geçiyor.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak Çorum kamuoyunu 18 Mayıs 2021 tarihinde saat 17.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda Filistin halkının yaşadığı bu zulüm karşısında ses çıkartma ve dayanışma amacıyla yapacağımız basın açıklamasına davet ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)