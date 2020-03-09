“Emek ve demokrasi güçleri, güç birliği yapmak zorunda”

İl Başkan Yardımcıları Ümit Er, Ferda Suiçmez, Utku Ulaş Taşar, Taylan Yücel, Veli Uysal, Nil Şeyda Şahingöz, Günsel Yetik Erlik, Ali Bükücü ve Osman Soylu, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Pınar Karaca’dan oluşan CHP heyeti, Eğitim Sen Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz ve yönetimini ziyaret etti.

Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Yardımcısı Ümit Er, yeni yönetimin hayırlı olması dileğinde bulunarak, Beyaz ve yönetimine başarılar diledi.

Sözlerine “Eğitim Sen Çorum Şubesi’nin seçilen yeni yönetimi hayırlı olsun” diyerek başlayan CHP İl Başkan Yardımcısı Ümit Er, “Yeni seçilmenizden dolayı sizleri ziyaret etmek istedik. Yönetiminiz hayırlı olsun. Güzel işler yapacağınıza inancım tamdır” dedi.

CHP örgütleri olarak her zaman STK’larla diyalog içerisinde olacaklarını dile getiren Ümit Er, “Özellikle Eğitim Sen ile omuz omuza olacağız, birlikte olduğumuzda daha güçlü olacağız. Bu vesile ile CHP Çorum Örgütü olarak; yeni şube yönetimini kutluyor ve başarılar diliyoruz” diye konuştu.

Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz de yeni yönetimi kutlayıp, başarılar diledi.

“EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİNE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Ali Ekber Beyaz, “Sizleri burada ağırlamaktan memnunuz. Ziyaretiniz bizleri çok mutlu etti” dedi.

Ülkenin çok sıkıntılı bir dönemden geçtiğini dile getiren Beyaz, emek ve demokrasi güçlerine büyük görevler düştüğüne dikkat çekti.

Beyaz, “Zor ve karanlık bir dönemden geçiyoruz. Her alanda büyük sorunlar var. Eğitimden sağlığa birçok alanda büyük sorunlar var. Özellikle eğitimde yaşanan sorunları ciddi boyutlara ulaştı. Giderek eğitim dinselleştiriliyor, çeşitli vakıf ve dernekler adeta bakanlığı kuşatmış gibi. Sendika olarak davalar açıyoruz, davaları kazanıyoruz. Ancak bir iki sözcük değiştirilmek suretiyle yine aynı uygulamaya devam ediliyor.

Biz her türlü haksızlığa karşı çıkıyoruz. Sendika olarak bu tavrımız her zaman devam edecek.

Bu noktada emek ve demokrasi güçlerine de önemli görevler düşüyor. Öncelikle güç birliği yapmak zorundayız. Birlikte mücadele edersek, dayanışma içerisinde olursak kazanırız. Birlikte mücadele ettiğimiz insanlarla dayanışma içerisinde olmak bizim için önemli” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)