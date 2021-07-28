“Emek söz konusu olduğunda hiç kimsenin payandası olmayacağız”

Arslan Eceviş konuyla ilgili bir açıklama yaparak Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın katılımı ile imza altına alınan Çorum Belediyesi’nde görev yapan 1500’e yakın personeli kapsayan Toplu İş Sözleşmesi’nin şeffaf olmaması nedeniyle çalışanlar arasında rahatsızlığa neden olduğunu ve belediye çalışanlarının mevcut yönetimin tekrar aday olmaması yönünde sosyal medyada paylaşım yaptıklarını ifade etti.

23 yıldır Çorum Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde görev yapan, yaklaşık bir yıl önce merkezi İstanbul’da bulunan sesine Sivil Toplum Hareketi Platformu İl Başkanlığı görevine getirilen Arslan Eceviş, Hizmet-İş Şube Başkanlığı için aday olduğunu da duyurdu. Önümüzdeki aylarda yapılacak olan genel kurul için çalışmalarına başladığını duyurarak seçimin işçinin tümünün iradesine uygun şekilde yapılması gerektiğini dile getiren Eceviş, belediye çalışanlarının kongrenin tek sandık ve çarşaf liste diye tabir edilen seçim usulü ile yapılmasını talep ettiğini, bu seçim yöntemi ile şube yönetimince adeta dayatılan delege listelerinin ve delege pazarlıklarının önüne geçileceğini, kendi seçilmeme riski olmasına rağmen aslolan seçim yönteminin işçinin kendini temsil edecek sendika başkanını en demokratik şekilde yine kendi iradesi ile belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Seçilmesi halinde nasıl bir sendikacılık yapacağı hakkında da bir açıklama yapan Eceviş; Hak-İş’in en büyük düsturunun: “İşçinin Kararı Bizim Kararımızdır” olduğunu, sözleşme sürecinin tümünden çalışanların mutlaka haberi olacağını, işçi evet demeden kesinlikle hiçbir evrakın imzalanmayacağını söyledi. Çorum’u merkez, ilçe ve beldeleri ile bir bütün olarak gördüklerini, seçim süreci boyunca bütün işçilerin gönlüne dokunmaya çalışacaklarını ve işveren ile işçi arasında çözülemeyecek hiçbir problem olmadığını, mevcut sendika yönetimi yetersiz kalsa da göreve gelmeleri halinde Belediye yönetimi ile aralarına hiçbir yapının girmesine gerek kalmadan, sorun olarak görülen her şeyin konuşularak çözüme kavuşturulacağını belirten Eceviş, her ay bir yevmiyelerini verdikleri sendikadan sosyal aktivite anlamında geri dönüş alamadıklarını, Belediye Yönetimi ve Sendika Genel Merkezi ile yapılacak görüşmeler neticesinde en az 1000 kişilik işçi lokali yapacaklarını, yılda bir defa geleneksel birlik pikniği düzenleyeceklerini, ayrıca Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi’nde işçilerin ailelerine yardımcı olması için bir bayan personel görevlendireceklerini, tam kadro-unvan problemlerinin mutlaka çözüme kavuşması için Genel Merkez ve Belediye yönetimi nezdinde girişimlerde bulunacaklarını, siyasetle kavgalı olmayacaklarını ancak emeğin söz konusu olduğu hiçbir yerde kimsenin payandası olmayacaklarını belirtti.

Hizmet-İş Çorum Şube Başkanlığı için adı geçen tüm adaylara da başarılar dileyen Arslan Eceviş; Belediye çalışanlarının hak ve hukukunu en iyi şekilde kim müdafaa edecekse o kişinin kazanması temennisini de dile getirdi.

Öte yandan Arslan Eceviş ve beraberindeki çalışma arkadaşları ilk ziyaretlerini de Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a yaparak bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Aşgın da Eceviş’e çalışmalarında başarılar diledi.

(Haber Merkezi)

