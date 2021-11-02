Emek Partisi Genel Başkanı Akdeniz, Cumartesi Çorum’da

EMEK Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, 6 Kasım Cumartesi günü Çorum’a gelerek, “Türkiye Nereye Gidiyor? Ne Yapmalı?” başlığı altında ülke gündemini değerlendirecek.

EMEK Partisi yöneticilerinden Muharrem Özünel ile Merkez İlçe Başkanı Hıdır Aygün, dün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a programla ilgili bilgi verdiler.

Genel Başkan Akdeniz’in katılacağı toplantı, Cumartesi günü saat 17.00’de Turgut Özal İşmerkezi Belediye Konferans Salonu’nda başlayacak.

(Aliye ÖNCEL)

