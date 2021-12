Emek Lokantası’ndan yeni lezzet: “İskilip Dolması”

Çorum’da 1980 yılından bu yana yemek sektörünün aranan ismi olan Emek Et Lokantası dünyaca ünlü bir lezzet haline gelen Çorum'un yöreseller lezzetlerinden biri 500 yıllık İskilip dolması, müşterilerinin damat tadına sundu. İlimizin 40 yıldır en gözde mekanlarından biri olan Emek Et Lokantası, birbirinden lezzetli yemekleri, kış ayının vazgeçilmesi Kaz Dolması, 22 çeşit çorbanın yanında artık enfes İskilip Dolması lezzetiyle de sizleri bekliyor.

Osmanlı yemeği olan İskilip dolması lezzetini müşterilerinin ayağına kadar getireceklerini belirten İşletme sahibi İsmail Ateş, “Bu tat Çorum'un İskilip yöresine aittir. Bu yemek özel günlerde yapılır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tatla karşılaşamazsınız. Bir günde hazırlanan bu lezzeti haftanın her günü biz müşterilerimizle buluşturuyor ve tüm müşterilerimizi bekliyoruz” dedi.

İşletmelerinin 40 yıllık tecrübesi ile alanında birçok konuda ilk ve tek adres olarak Çorum halkına hizmet verdiğini kaydeden Ateş; “Çorum halkına 22 çeşit çorba sunarak bu konuda tek lokanta, tek adres olmanın yanında; 12 çeşit sulu yemek, kıymasız et döner, kebap ve ızgaralarımız, lahmacun ve pide çeşitlerimiz ile hizmetinizdeyiz” diye konuştu.

Emek Lokantası olarak İskilip’in meşhur lezzeti olan İskilip Dolması’nı da Çorum halkının damak tadına sunmaya başladıklarını ifade eden Ateş, “İskilip’ten getirdiğimiz deneyimli ustalar tarafından her gün İskilip Dolması pişirmekteyiz. Pirinç, köy tereyağı, zeytinyağı, karabiber, tuz ve etten yapılan İskilip Dolması’nı, sirkeli cacık, çorba ve un helvası ile birlikte 10 çeşit mezeyle servise sunuyoruz. Bu enfes tadı kaçırmak istemeyen herkesi Samsun yolundaki Emek Et Lokantası’na bekliyoruz” şeklinde konuştu.



