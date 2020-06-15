“Emeğimize ve ülkemize sahip çıkacağız”

15-16 Haziran’ın tek sendika ve uzlaşmacı sendikacılık rejimi girişimine karşı işçi sınıfının gerçek sendikacılığı ve DİSK’i savunduğu muazzam bir direniş olduğunu belirten Azapçı, “1970 yılında Sendikalar Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, 1967 yılında kurulan DİSK’in ve üye sendikalarının önüne oldukça yüksek bir baraj koşulu getirilmek istenmişti. Yasanın amacı, DİSK’i ve üye sendikalarını yok etmek ve uzlaşmacı ve sarı sendikacılık tekeli kurmaktı” dedi.

15-16 Haziran’ın Türkiye işçi sınıfının kendi gücünün farkına vardığında nelere kadir olduğunu gösterdiğini kaydeden Azapçı, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bugün de pervasızca çıkarılan emek karşıtı yasa ve düzenlemelere karşı, işçi sınıfı 15-16 Haziran ruhunu kuşanarak bu saldırıları durdurabilir, sermayenin ve onun hükümetinin emeğe karşı düşmanca politikalarını boşa çıkarabilir. Bunun için unutmaması gereken tek şey, 15-16 Haziran’a ilham veren sloganda saklıdır; gücümüz birliğimizden gelir.

Covid-19 salgınının Türkiye’de de görülmeye başlanması üzerine, siyasal iktidar bir takım “önlemler” aldı ve toplumu rahatlatacak tedbirler alındığını ve alınacağını iddia etti. Patronlar için yeni kredi muslukları açıldı, yeni teşvik ve istisnalar getirildi. “İstihdamı korumak” adı altında kısa çalışma ödeneği kullanıma açıldı ve açık bir esnek çalışma uygulaması olan telafi çalışmasının süresi kalıcı bir şekilde iki katına çıkarıldı. Bu sürede işçilerin “yararlandığı” tek düzenleme, pandeminin zorlayıcı sebep sayılması ve kısa çalışma ödeneğinin kullanıma açılması oldu.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu sermayenin çıkarları için işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını sürekli olarak geriye götürenlere karşı durmaya çağırmaktadır.

Bu tarihi mirasa sahip çıkmak biz emekçilerin ve bu halkın boynunun borcudur. Bu bağlamda tüm emekçileri; bu tarihi şanlı günlere sahip çıkmaya bu mücadeleye ortak olmaya çağırıyoruz. 16 Haziran Salı günü saat 18:00’da Kadeş Meydanında yapacağımız basın açıklamasına tüm emekçi halkımızı davet ediyoruz.”(Haber Merkezi)