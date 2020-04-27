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“Emanetler gerçek muhtaçlara ulaştırılacak”

Cansuyu Çorum İl Temsilcisi Emrah Öztekin, Cansuyu Derneği olarak Ramazan Ayı dolayısıyla başlattıkları “Hoş Gelsin Ramazan” kampanyası ile paylaşma ve yardımlaşma duygusunu muhtaçlarla buluşturacaklarını dile getirdi.

27 Nisan 2020 Pazartesi 21:21
“Emanetler gerçek muhtaçlara ulaştırılacak”

Olağan ve olağanüstü zamanlarda yurt içi ve yurt dışındaki mazlumlara maddi ve manevi yardımda bulunan, insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesinin önlenmesi ile hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde de çalışmalar yapan Cansuyu Derneğinin, yeni kampanyası “Hoş Gelsin Ramazan” ile yardım elini mazlum, mağdur ve muhtaçlara uzatmaya devam ettiğini belirten Öztekin, kurulduğu tarihten bu yana Ramazan aylarında yardım organizasyonları düzenleyen Cansuyu Derneği’nin, hayırsever vatandaşların emanetlerini bu Ramazan ayında da gerçek muhtaçlara ulaştıracağını dile getirdi.

Ramazan ayı bereketinin her sofrada olması için yapılacak organizasyonlar ile vatandaşların yanında ve sofrasında olmayı amaçlayan Cansuyu Derneği’nin, hayırseverlerden gelen SMS bağışı ve kumanya yardımı ile muhtaçların sofralarına zenginlik katacağını dile getiren Öztekin, Ramazan ayı süresince büyük bir gayretle yurt çapında gıda kolileri dağıtılacağını ifade etti.

Cansuyu Derneği Çorum Temsilcisi Emrah Öztekin; “Her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da hayırsever vatandaşlarımızın yaptığı bağışları, fitreleri, zekatları muhtaçlara ulaştırmaya devam edeceğiz. Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan pandemi dolayısıyla olağanüstü bir zamandan geçiyoruz. Cansuyu Derneği olarak, vatandaşlarımızın bu zor gününde yanlarında olduğumuz gibi Ramazan ayında da yaralarını saracağız. Özellikle sahada koşturan gönüllü arkadaşlarımızın özverili çalışma ve çabalarıyla beraber mağdur ve muhtaç durumdaki vatandaşlarımızın yardımına koşmaya devam edeceğiz” dedi.

Vatandaşların desteği ile yüz binlerce muhtaç aileye gıda paketi yardımında bulunacaklarını anlatan Öztekin, hayırseverlerin bağışlarını, zekalarını, fitre ve fidyelerini mağdur ve muhtaç vatandaşlara dağıtarak Ramazan’ın bereketini birlik ve beraberlik içerisinde yaşayacaklarını anlattı.

“Mağdur ve muhtaç sayılarının her geçen gün arttığı şu günlerde; her türlü hayır ve hasenatla muhtaç bir aileyi mübârek Ramazan ayında iftar sofranızda misafir edebilirsiniz” diyen Öztekin, Ramazan kumanya bedelinin 120 lira olduğunu ayrıca cep telefonundan CANSUYU yazıp 6639'a gönderilmesi halinde 10 lira bağış da bulunulabildiğini kaydetti.(Haber Merkezi)

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