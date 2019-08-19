Emanet kurbanlar yerine ulaştırıldı

Dünyanın birçok bölgesinde kurban çalışması yapan Cansuyu Yardımlaşma Derneği’nin bu kurban bayramında 1 milyon yardıma muhtaç insana ulaşarak kurban eti dağıttığını belirten Çoban, “Arakan’dan Moro’ya Afrika’dan Uzakdoğu’ya, Balkanlar’dan Ortadoğu ülkelerine kadar savaş, işgal, doğal afet mağduru coğrafyalar başta olmak üzere farklı ülkelere giden Cansuyu Yardımlaşma Derneği ekipleri 1 milyon insana ulaştı. Kırım, Hindistan, Moro, Gazze, Bangladeş, Arakan, Moro, Moğolistan, Togo, Cibuti, Mali, Sudan, Darfur, Yemen Kampları, Filistin Kampları, Çeçen Kampları, Çad, Kamerun, Fildişi Sahili, Tanzanya, Gine, Benin, Somali gibi ülkelerde çalışma yapan Cansuyu ekipleri emanetleri yerlerine ulaştırdı” dedi.

“KURBAN KESİMİ VE DAĞITIMI KAYDA ALINDI”

Çoban, kurbanın İslam kardeşliğinin en sıcak uygulamalarından biri olduğu ve kardeşleri buluşturan bir misyona sahip olduğuna özellikle vurgu yaparak, bütün bölgelerde kurbanların sorunsuz bir şekilde kesildiğini ifade etti. Yaklaşık 1 milyon kişiye ulaşan Cansuyu ekiplerinin ayrıca gidilen bölgelerdeki mağdur ve yardıma muhtaç insanların durumlarını da ele alarak su kuyularından okullara kadar birçok alanda projeler hazırladığını kaydeden Çoban, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgiyi verdi:

“Bölgedeki sivil toplum kuruluşları ve hükümet yetkilileri ile de çeşitli görüş alış verişlerinde bulunan Cansuyu ekipleri hemen bütün ülkelerde Türkiye Büyükelçiliklerini de ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundu.”

“AFRİKA CANSUYU İLE GÜLDÜ”

“Afrika’nın birçok bölgesinde kurban kesen ve en ücra köşelere kadar ulaşan Cansuyu ekipleri özellikle Cibuti’deki Somali ve Yemen Kampları, Sudan Darfur’daki Kamplar, Çad, Kamerun, Cibuti ve Somali gibi ülkelere ağırlık verdi. Cansuyu, mülteci kamplarında mültecilere kurban eti dağıtımının yanı sıra gıda, gıda yardımında bulundu ve su kuyusu çalışması yaptı.”

“GAZZE BAYRAM ETTİ”

“Cansuyu Derneğimiz, bu yıl da Gazze’yi ihmal etmeyerek hayırseverlerin bağışladığı kurbanları Gazze’de kesti. Kuşatma altındaki şehirde binlerce insanın yüzünü güldüren Cansuyu Derneği satın aldığı kurbanları bayram süresince kesti, parçaladı ve yardıma muhtaç Gazzeliye dağıttı. Dernek aynı zamanda Moro, Irak, Suriye, Çeçenistan gibi birçok sıkıntılı bölgede kurban kesim ve dağıtımları yaptı. Dernek, Lübnan’da bulunan Suriyeli Mülteciler için de kurban organizasyonu yaparak yüzleri güldürdü.”

“KIRIM’I VE ARAKAN’I SAHİPSİZ BIRAKMADIK”

“Cansuyu Derneği’nin Kırım ekipleri, kendilerine emanet edilen kurbanları keserek Kırım’ın mazlumlarına ve yardıma muhtaç insanlara dağıttılar. Kırım’ın muhtelif yerlerinde kesim yapan Cansuyu ekipleri mağdur Kırım halkına umut oldu. Dernek aynı zamanda hayırseverlerin kendilerine emanet ettiği Arakan kurbanlarını da keserek mazlum ve mülteci Arakan halkına umut oldular.”

“SUDAN VE TOGO DA ŞENLENDİ”

“Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Afrika'nın en geniş coğrafyasına sahip 3'üncü ülke olan Sudan'daki Müslümanlara Türkiye'den gönderilen kurban yardımlarını ulaştırdı. Yine Cansuyu ekipleri, Afrika'nın unutulmuş ve gözardı edilen ülkelerinden Togo'ya giderek yüzleri güldürdü.”

“KURBAN KESİM GÖRÜNTÜLERİ BAĞIŞÇILARA VERİLİYOR”

“Cansuyu derneğimizin ekibi her yıl olduğu gibi bu yıl da güven ve hassasiyeti ilk sıraya koydu. Kurbanların satın alınmasından etlerin teslim edilmesine kadar her adımda dikkatli davranılırken, kesim sırasında da her bir kurbanın vekâleti tek tek kesim yapan şahsa aktarıldı ve tüm işlem bağış sahibine iletilmek üzere kamera ile kayıt altına alındı. Bayramdan sonraki süreçte, videonuz hazırlandığında, kurbanınıza ait videonuzu izleyebileceğinize dair tekra bir sms gönderilecek ve size özel şifreniz ile videonuzu internet sitesinden izleyebileceksiniz.” (Haber Merkezi)