Elvan’dan esnafa müjde

Bakan Lütfü Elvan sosyal paylaşım sitesinden yaptığı paylaşımda, “Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Bakan Elvan, paylaşımda, “Türk lirası mevduatlarındaki stopaj oran indirimlerinin süresini Eylül ayı sonuna kadar uzatıyoruz. Böylece Türk lirası mevduatların cazibesini artırmaya ve ters dolarizasyonu desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

