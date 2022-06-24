“Elvançelebi Şiir Gecesi” etkinliği
Çorum’da kültür-sanat alanında önemli işlere imza atan Çorum Belediyesi, şimdi de şiir gecesi etkinliğini Çorumlularla buluşturacak.
Güncel 24.06.2022, 19:21
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Çorum Belediyesi’nin düzenleyeceği ve çeşitli illerden önemli şairlerin katılacağı “Şehir Defteri Dergisi Elvançelebi Şiir Gecesi” 24 Haziran 2022 Cumartesi akşamı saat 20.00’de merkeze bağlı Elvançelebi Köyü’nde gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyenler için 19.30’da Saat Kulesi’nden Elvançelebi’ye otobüsler kaldırılacak.
Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kendisinin de katılacağı ve Çorum Web TV’den canlı olarak yayınlanacak olan etkinliğe tüm Çorumluları davet etti.
(Volkan SINAYUÇ)
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