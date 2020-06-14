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Elvançelebi Sağlık Ocağı yeniden hizmette

Çorum Valiliği ve Mecitözü Kaymakamlığı’nın girişimleriyle yeniden elden geçirilen Elvançelebi Sağlık Ocağı hizmet binası açıldı.

Güncel 14.06.2020, 19:58 14.06.2020, 20:00
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Elvançelebi Sağlık Ocağı yeniden hizmette

Elvançelebi Sağlık Ocağı Hizmet Binası’nın açılış törenine Vali Mustafa Çiftçi, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmalarda sağlığın önemi dile getirildi.

Vali Çiftçi ve protokol üyeleri sağlık ocağı açılışının ardından ise Elvançelebi Türbesi’ni ziyaret etti. Vali Çiftçi, Anadolu Türklüğü’nün bu topraklardaki en eski izlerinden olan Elvan Çelebi Türbesi’nde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde Elvan Çelebi Türbesi için yapılacak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde de bulunuldu. Ziyaret sonunda ise protokol üyeleri hep birlikte türbede dua etti.

(Haber Merkezi)

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