Elvan Küçükevcilioğlu hayatını kaybetti
Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan ve kısa bir süre önce ameliyat olan Türkiye Kızılay Derneği eski Sungurlu Şube Başkanı Elvan Küçükevcilioğlu Ankara'da hayatını kaybetti.
Güncel 29.01.2021, 23:19
56
Sungurlu eşrafından Hüseyin oğlu Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden emekli, Ömer, Gülşah, Hilal ve Murat Küçükevcilioğlu’nun babası eski Kızılay Sungurlu Şube Başkanı Elvan Küçükevcilioğlu kurtarılamadı.
Elvan Küçükevcilioğlu’nun cenazesi İkindi Namazını müteakip Sungurlu Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
-4°
açık
Namaz Vakti 30 Ocak 2021
|İmsak
|06:19
|Güneş
|07:46
|Öğle
|12:58
|İkindi
|15:36
|Akşam
|18:01
|Yatsı
|19:23