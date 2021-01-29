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Elvan Küçükevcilioğlu hayatını kaybetti

Bir süredir kalp rahatsızlığı bulunan ve kısa bir süre önce ameliyat olan Türkiye Kızılay Derneği eski Sungurlu Şube Başkanı Elvan Küçükevcilioğlu Ankara'da hayatını kaybetti.

Güncel 29.01.2021, 23:19
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Elvan Küçükevcilioğlu hayatını kaybetti

Sungurlu eşrafından Hüseyin oğlu Tapu Kadastro Müdürlüğü’nden emekli, Ömer, Gülşah, Hilal ve Murat Küçükevcilioğlu’nun babası eski Kızılay Sungurlu Şube Başkanı Elvan Küçükevcilioğlu kurtarılamadı.

Elvan Küçükevcilioğlu’nun cenazesi İkindi Namazını müteakip Sungurlu Ulu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Sarıtepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

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