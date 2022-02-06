Elvan Köylüoğulları toprağa verildi
Çorum Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Lale Koldaş’ın babası, Çorum’un tanınmış otobüs işletmecilerinden Elvan Köylüoğulları (64), Covit 19 tedavisi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.
Güncel 06.02.2022, 18:05
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Lale Koldaş, Şule Doğukan ve İsmail Köylüoğulları’nın babası, Av. Mustafa Güral Koldaş’ın kayınpederi, Murat ve Yusuf Köylüoğulları ile Arzu Kalemci’nin amcaları olan Elvan Köylüoğulları’nın cenazesi, Cumartesi günü öğle namazının ardından Ulucami’de kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
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