Elvan Köylüoğulları Covit 19’a yenildi

Lale Koldaş, Şule Doğukan ve İsmail Köylüoğulları’nın babası, Av. Mustafa Güral Koldaş’ın kayınpederi, Murat ve Yusuf Köylüoğulları ile Arzu Kalemci’nin amcaları olan Elvan Köylüoğulları’nın cenazesi, öğle namazının ardından Ulucami’de kılınacak cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.