Elvan Devren vefat etti
Güncel 31.10.2021, 18:40
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Çorum merkeze bağlı Büyükdivan Köyü nüfusuna kayıtlı olup uzun yıllardır İzmir'de yaşayan eski sağlık çalışanlarından Elvan Devren, 62 yaşında hayatını kaybetti. Yaklaşık 4 aydır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybeden 3 çocuk babası Elvan Devren'in ölümü, ailesi ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı.
Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip İzmir Balçova'da son yolculuğuna uğurlandı.
ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınlarına başsağlığı diler.
(Aliye ÖNCEL)
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