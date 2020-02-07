“Elvan Çelebi” sempozyumu için işbirliği protokolü imzalandı

Hitit Üniversitesi, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi tarafından Türk Tarih Kurumu’nun destekleriyle, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Çorum İnsani Değerler Platformu ve Dede Garkın Ocağı’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek “Horasan’dan Anadolu’ya İrfan Geleneği: Elvan Çelebi” konulu uluslararası sempozyum için işbirliği protokolü imza töreni, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Senato Salonu’nda yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, yaptığı açıklamada, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Zekeriya Işık’ın akademik çalışmaları bağlamında Anadolu’nun hem Türkleşmesi hem de İslamlaşmasında büyük yeri olan Elvan Çelebi’nin layıkıyla uluslararası ölçekte anlaşılması adına sempozyum düzenleneceğini bildirdi.

Sempozyumun, 10-12 Nisan 2020 tarihlerinde düzenleneceğini belirten Prof. Dr. Öztürk, bu bilimsel çalışmaya çok sayıda bilim insanının katılmasının beklendiğini belirterek, şimdiye kadar 8 ülkeden, 35 farklı kurumdan 60’a yakın bildiri gönderildiğini söyledi.

Prof. Dr. Öztürk, sempozyumda, Çorum’da Aşık Paşa ile başlayan Koyun Baba ve Elvan Çelebi ile neşvünema bulmuş Anadolu irfanının, Balkanlar, Amerika ve Orta Asya’dan birçok bilim insanının katılımıyla, uluslararası ölçekte tartışılarak ilmi çerçevede ele alınacağını vurguladı.

Sempozyumun düzenlenmesi için Hitit Üniversitesi, Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi arasında işbirliği yapıldığını, Türk Tarih Kurumu’nun da bu bilimsel çalışma için önemli destek verdiğini dile getiren Prof. Dr. Öztürk, “Elvan Çelebi ile ilgili bu sempozyum, Anadolu irfanının ele alındığı bu tür bilimsel çalışmalar bağlamında bir açılış gibi olacak ve devamı da gelecek” dedi.

“HER TÜRLÜ KÜLTÜREL PROJENİN ARKASINDAYIZ”

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da Horasan’dan Anadolu’nun irfanını mayalamaya gelenlerden birinin Elvan Çelebi olduğunu belirterek, “14. yüzyılda İslam’ın o ruhuyla mayaladıkları için bu topraklar şu an İslam yurdu. Bunun için büyüklerimize, tasavvufun önde gelenlerine çok şey borçluyuz. Belediyecilik, altyapı, yol hizmetleri bunların hepsi çok güzel ama şehrimizin kültürel, ilmi ve içtimai hayatına katkısı olan her türlü projenin de arkasındayız. Bugün de bu nedenle buradayız.” diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi ise Doç. Dr. Zekeriya Işık’ın, sempozyum çalışmasıyla ilgili Valiliğe ziyarette bulunmasının, Elvan Çelebi’nin Mecitözü’ndeki türbesinin bulunduğu bölgeye yönelik hazırlatılan ancak unutulan projenin yeninden hatırlanmasını sağladığını belirterek, söz konusu bölgede çevre düzenlenmesi peyzaj çalışmaları için hazırlanan projenin Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’na sunulduğunu ve desteklenecek projeler arasında yer aldığını söyledi.

Elvan Çelebi ile ilgili hem bilimsel sempozyum düzenleneceğini hem de çevre düzenlemesi ve peyzaj yapılarak bölgeyi ziyaret edecek olanların rahat etmesinin sağlanacağını ifade eden Vali Çiftçi, “Projenin paydaşlarından birisi olmaktan, hem de böyle hayırlı projeye imza atmaktan dolayı Valilik olarak son derece bahtiyarız, mesuduz” ifadesini kullandı.

Toplantıda, konuşmaların ardından, Vali Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Aşgın ve Rektör Prof. Dr. Öztürk, sempozyum için gerçekleştirilen işbirliği protokol metnini imzaladı. (Haber Merkezi)