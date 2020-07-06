Elvan Çelebi sempozyumu 2 Ekim’de

Sempozyum düzenleme kurulu tarafından mevcut pandemi şartları ve Bilim Kurulunun önerdiği kontrollü sosyal hayat şartları incelenerek, sempozyumun 02-04 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesine karar verildiğinin belirtildiği açıklamada sempozyum da bildirilerin sosyal mesafe kurallarına uyularak sözlü olarak sunulabileceği gibi, dileyen katılımcıların telekonferans ya da video sunum yöntemleri ile bildirilerini sunabilecekleri kaydedildi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın da katılacağı, Anadolu’nun hem Türkleşmesi hem de İslamlaşmasında önemli yeri olan Elvan Çelebi ile ailesinin layıkıyla uluslararası ölçekte tanınması, düşünce ve faaliyetlerinin anlaşılması adına düzenlenen sempozyuma yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyenin katılarak bildiri sunacağı vurgulandı. (Haber Merkezi)