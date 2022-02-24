Elvan Can Çabuk DEVA Partisi İl Başkanı
Orhan Vargeloğlu’ndan boşalan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Çorum İl Başkanlığı görevine Elvan Can Çabuk atandı.
Güncel 24.02.2022, 18:43
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Yapılan açıklamada, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İl Başkanlığı görevine Elvan Can Çabuk’un getirildiği bildirildi.
ELVAN CAN ÇABUK KİMDİR
Çorum'da doğan Elvan Can Çabuk, Çorum Endüstri Meslek Lisesi Elektronik Bölümü’nü bitirdi ve bu alanda eğitimine devam etti. Çabuk yazılım geliştirme ve network danışmanlığı üzerine eğitim aldı.
Bilişim sektöründe iş hayatına atılan ve üç dönemdir Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Çorum Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Çabuk, evli ve 3 çocuk babası. Çabuk, orta düzeyde İngilizce biliyor.
(Volkan SINAYUÇ)
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