Elmalı köyü ilgi ve destek bekliyor

Köy Azası Tuncay Erdemli ile birlikte gazetemizi ziyaret eden Elmalı köyü sakinlerinden Emrah Baran, köyde 10 yıl muhtarlık yapan babası Selahattin Baran’ın, 2009 yılında 16.100 metrekarelik tarlasını, “köy gelişim alanı” olarak değerlendirilmek üzere köy tüzel kişiliğine bağışladığını, köyün 2011 yılında Belediye mücavir alanı sınırları içine alınması üzerine, bu konuda imar planı değişikliğine ihtiyaç doğduğunu anlatarak şu bilgileri verdi:

“Köy tüzel kişiliği üzerinden projenin gerçekleşme imkânı görülmeyince, köy halkından 187 kişinin imzası ile arazinin tapusunu üzerime aldm. Burada 25 parsellik bahçe öngörüldü. Bunların 15’inin köy halkından sahipleri de belli. Ancak, Belediye Meclisi’nden, burası ile ilgili imar değişikliği bir türlü geçmiyor.”

“Köyümüz, hayvancılığın çok yaygın olduğu bir köy. Hayvansal üretim çok daha büyük miktarlara ulaştırılabilir. Ne var ki, 240 başlık büyükbaş hayvan çiftliği projemiz de gerçekleşmedi. Köye dönüşün teşviki, hayvancılık ve tarımın geliştirilmesi bakımından köy gelişim alanının çok önemli olduğu muhakkak. Bu anlamda, Belediyemizin ve diğer kamu kurumlarımızın Elmalı köyüne ilgi ve desteklerini bekliyoruz.”

Emrah Baran ile Elmalı Köyü Azası Tuncay Erdemli, gazetemizi ziyaret ederek sorunlarını dile getirdiler.

(Haber Merkezi)