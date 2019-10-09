Ellerinden yaralandılar

Öte yandan Çorum’un Dodurga İlçesi’ne bağlı Alpagut Köyü’nde faaliyet gösteren bir işyerinde ise A.Ç (46) isimli işçi taşıdığı saç metal parçasını ayağına düşürmesi sonucu; aynı işyerinde M.İ (41) isimli kişi ise elek kısmından taş temizlediği esnada sağ el parmaklarından hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı işçiler Dodurga Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde de A.B (46) isimli işçi sol ayağına demir parçası düşürmesi; A.Ş (27) isimli işçi ise sol işaret parmağını makinaya sıkıştırması sonucu yaralandı. Yaralı işçiler sevk edildiği Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)