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Ellerinden yaralandılar

Çorum’da bir işçi demirlerin altında kalarak yaralandı. Alınan bilgiye göre Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Çadırhöyük köyünde F.I isimli 68 yaşındaki bir kişi bahçesinde bulunan inşaat demirleriyle çalışırken sağ eli demirlerin altında kaldı. Yaralı,Kızılırmak Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ellerinden yaralandılar

Çorum’da bir işçi demirlerin altında kalarak yaralandı. Alınan bilgiye göre Çorum’un Sungurlu İlçesi’ne bağlı Çadırhöyük köyünde F.I isimli 68 yaşındaki bir kişi bahçesinde bulunan inşaat demirleriyle çalışırken sağ eli demirlerin altında kaldı. Yaralı,Kızılırmak Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 23:16
Ellerinden yaralandılar

Öte yandan Çorum’un Dodurga İlçesi’ne bağlı Alpagut Köyü’nde faaliyet gösteren bir işyerinde ise A.Ç (46) isimli işçi taşıdığı saç metal parçasını ayağına düşürmesi sonucu; aynı işyerinde M.İ (41) isimli kişi ise elek kısmından taş temizlediği esnada sağ el parmaklarından hayati tehlikesi bulunmayacak şekilde yaralandı. Yaralı işçiler Dodurga Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde de A.B (46) isimli işçi sol ayağına demir parçası düşürmesi; A.Ş (27) isimli işçi ise sol işaret parmağını makinaya sıkıştırması sonucu yaralandı. Yaralı işçiler sevk edildiği Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İş kazalarıyla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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