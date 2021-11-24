Ellerinden öperim öğretmenim!

Büyük Atatürk, “Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.” demişti.

Yüce önderin aydınlattığı yoldan ayrılmadan bu ülkenin insanlarını yetiştiren eli öpülesi öğretmenlerimize, bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal etmiş olanların ise anıları önünde saygıyla, rahmet dileklerimizle eğiliyoruz.

