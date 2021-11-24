Ellerinden öperim öğretmenim!
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ni kabul ettiği 24 Kasım 1928 tarihinin yıldönümünü, O’nun 100. doğum yılı olan 1981’den beri “Öğretmenler Günü” olarak kutluyoruz.
Güncel 24.11.2021, 00:16
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Büyük Atatürk, “Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Yeni nesli bu nitelik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir.” demişti.
Yüce önderin aydınlattığı yoldan ayrılmadan bu ülkenin insanlarını yetiştiren eli öpülesi öğretmenlerimize, bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyor, ebediyete intikal etmiş olanların ise anıları önünde saygıyla, rahmet dileklerimizle eğiliyoruz.
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|25
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|20
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|12
|20
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|19
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|14
|14. Gençlerbirliği
|12
|14
|15. Boluspor
|12
|13
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|13
|13
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|12
|10
|18. Altınordu
|13
|10
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|6
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|P
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|25
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|12
|19
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|12
|14
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|12
|13
|15. Aston Villa
|12
|13
|16. Watford
|12
|13
|17. Leeds United
|12
|11
|18. Burnley
|12
|9
|19. Norwich City
|12
|8
|20. Newcastle
|12
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|13
|30
|2. Real Sociedad
|14
|29
|3. Sevilla
|13
|28
|4. Atletico Madrid
|13
|26
|5. Real Betis
|14
|24
|6. Rayo Vallecano
|14
|23
|7. Barcelona
|13
|20
|8. Athletic Bilbao
|13
|19
|9. Osasuna
|14
|19
|10. Valencia
|14
|18
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|13
|16
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|14
|15. Celta de Vigo
|14
|13
|16. Cádiz
|14
|12
|17. Granada
|13
|11
|18. Elche
|14
|11
|19. Getafe
|14
|9
|20. Levante
|14
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