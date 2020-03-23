Elitpark’tan, yoğun bakım yatağını 100’e çıkarma talebi

“Devletimizin başta Sağlık altyapısı olmak üzere elindeki tüm imkanları Koronavirüs Pandemisi ile mücadeleye seferber ettiği zorlu bir dönemden geçiyoruz.”

“Cumhurbaşkanımızın bu mücadelede ‘Devlete düşen görevlerin yanında özel sektörün de sorumlulukları olduğu muhakkaktır. Bu zoru birlikte başaracağız’ ifadelerinden hareketle; Yönetim Kurulumuz, sağlayabileceğimiz katkıları görüşmek üzere toplanmıştır.”

“Kamu hastanelerinin başta yoğun bakım yatakları olmak üzere tüm imkânlarını Koronavirüs Pandemisi ile mücadeleye yönlendirdiği bu zorlu dönemde, kamunun yüküne nasıl omuz verebileceğimizi müzakere ederek Sağlık Bakanlığımızın uygun görmesi halinde, halen 25 olan erişkin yoğun bakım yatak kapasitesini 100 yatağa arttırmayı kararlaştırmıştır.”

“Bakanlığımızın onay vermesini takiben en kısa sürede hazır hale getirerek yeni yataklarımızı ihtiyaç duyan hastaların hizmetine sunmayı taahhüt ediyoruz. Bu yatırım, İlimiz ve Bölgemizin yoğun bakım ihtiyacı için hatırı sayılır bir kapasite artışı ile birlikte istihdama da anlamlı bir katkı sağlayacaktır."

(Haber Merkezi)