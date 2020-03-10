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Elitpark’tan başarılı operasyon

Çorum Özel Elitpark Hastanesi, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

Elitpark’tan başarılı operasyon

Çorum Özel Elitpark Hastanesi, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

10 Mart 2020 Salı 22:14
Elitpark’tan başarılı operasyon

Plasenta yapışması olarak da bilinen plasentanın rahmin alt kısmında yerleşmesinden kaynaklı rahatsızlığa sahip bir hasta, kadın doğum uzmanları Op. Dr. Fatma Emrali ve Op. Dr. Mustafa Uzun tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Söz konusu operasyonla ilgili hastane tarafından yapılan açıklamada, “Bebeğin beslendiği doku olan plasentanın rahmin alt kısmında yerleşmesi ve doğum kanalını kapatmasına plasenta previa denir. 200 gebelikte 1 görülür. Tecrübeli bir kadın doğum uzmanı tarafından yoğun bakım ünitesi ve kan bankası olan donanımlı bir hastanede yapılması gerekmektedir. Her hastanede ameliyat olması uygun değildir” denildi. (Haber Merkezi)

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