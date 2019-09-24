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Elitpark’ta gerçeği aratmayan tatbikat

Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nde gerçekleştirilen yangın ve kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmadı.

Elitpark’ta gerçeği aratmayan tatbikat

Çorum Özel Elitpark Hastanesi’nde gerçekleştirilen yangın ve kurtarma tatbikatı, gerçeği aratmadı.

24 Eylül 2019 Salı 20:40
Elitpark’ta gerçeği aratmayan tatbikat

Özel Elitpark Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Ömer Akkaş ve Başhekim Yardımcısı Op.Dr. Mehmet Duyar, olası bir yangına karşı personele bu konuda tecrübe kazandırmak amacıyla Çorum Belediyesi itfaiye Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan tatbikatta teori ve pratik eğitim verildiğini söylediler.

Tatbikata İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince sembolik olarak yakılan ateş hastane yangın söndürme ekibinde görev alan personel tarafından başarılı bir şekilde söndürülürken, tatbikat senaryosu gereği yangın sırasında bina katında mahsur kalan hastalar kurtarılarak acil servise taşındı ve hastaların burada doktorlar tarafından muayeneleri yapıldı.

Elitpark Hastanesi Müdürü Mehmet Karakaş ve Başhemşire Esma Şenol ile çok sayıda hastane personelinin katıldığı başarılı bir şekilde gerçekleştirilen yangın tatbikatında başhemşire Esma Şenol beklenmedik bir yangınla karşılaşılması durumunda gerek hastaların nakledilmesi gerekse hastalara yapılan ilk müdahale için sağlık personeline çok önemli görevlerin düştüğünü belirterek, yapılan bu başarılı tatbikatın amacına ulaştığını dile getirdi ve başta İtfaiye Müdürlüğü çalışanları olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür ettiğini bildirdi.

(Haber Merkezi)

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