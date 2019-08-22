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Elitpark Hastanesi’ne deneyimli üroloji uzmanı

Özel Elitpark Hastanesi, doktor kadrosunu tecrübeli üroloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. İzzet Çiçekbilek ile güçlendirdi.

Elitpark Hastanesi’ne deneyimli üroloji uzmanı

Özel Elitpark Hastanesi, doktor kadrosunu tecrübeli üroloji uzmanı Yrd. Doç. Dr. İzzet Çiçekbilek ile güçlendirdi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 23:55
Elitpark Hastanesi’ne deneyimli üroloji uzmanı

Yrd. Doç. Dr. İzzet Çiçekbilek’in üroloji polikliniğinde, ürolojik enfeksiyonlar, böbrek taşları, iltihapları ve kanserleri (açık ve kapalı cerrahi uygulamalar, lazerle taş kırma), kadın ve erkeklerde idrar kaçırma (askı uygulamaları, mesane botoksu), prostat iyi ve kötü huylu hastalıkları (açık ve kapalı cerrahi uygulamalar, lazerle prostat tedavisi), mesane iyi ve kötü huylu hastalıkları, çocuk sahibi olamama (kısırlık) (mikroskopik varikoselektomi), cinsel işlev bozuklukları (sertleşme bozukluğu, erken boşalma vs.), cinsel eğitim ve terapi, idrar yolu anomalileri, erkek üreme organı anomalileri, pediatrik üroloji (inmemiş testis, su fıtığı, sünnet cerrahi uygulamaları) konularında teşhis ve tedavi hizmeti verecek.

YRD. DOÇ. DR. İZZET ÇİÇEKBİLEK KİMDİR?

1981 yılında Karaman’da dünyaya geldi. İlköğretimini Karaman’da, lise eğitimini Mersin Fen Lisesi’nde tamamladı. 2005 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2011 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “üroloji” ihtisasını tamamladı. Uzman olduktan sonra çeşitli devlet kurumları ve özel sağlık kurumlarında öğretim üyeliği ve üroloji uzmanı olarak görev yaptı. (Haber Merkezi)

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