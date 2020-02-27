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Elitpark Hastanesi'nden başarılı multiple myom ameliyatı

Çorum’da bel ve kasık ağrısı şikayetiyle Özel Elitpark Hastanesine başvuran kadın bir hastanın rahminde tespit edilen 660 gram ağırlığında kitle başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.

Elitpark Hastanesi'nden başarılı multiple myom ameliyatı

Çorum’da bel ve kasık ağrısı şikayetiyle Özel Elitpark Hastanesine başvuran kadın bir hastanın rahminde tespit edilen 660 gram ağırlığında kitle başarılı bir ameliyatla çıkarıldı.

27 Şubat 2020 Perşembe 16:14
Elitpark Hastanesi'nden başarılı multiple myom ameliyatı

Çorum’da yaşayan E.P, bel ve kasık ağrısı ve üç aydır durmayan vajinal kanama şikayeti ile Özel Elitpark Hastanesine başvurdu. Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçın tarafından muayene edilen E.P’de multiple myom tespit edildi.

Yapılan değerlendirme sonucu, hastanın mevcut kanama şikayeti nedeniyle dış merkezde aldığı ilaç tedavisine rağmen kan değerlerinde son bir ayda 3 birim düşüş olması üzerine operasyon kararı alındı.

Ameliyathane ekibi ve Op. Dr. Dilek Kalkan Yalçının başarılı bir şekilde gerçekleştiren rahim ameliyatı sonrası kadın hastadan, 660 gram ağırlığında materyal çıkartıldı. Normal koşullar da 50 gram ağırlığında olması beklenen rahmin, kitlelerinin etkisi ile 13 katına kadar büyüdüğü gözlenlendi.

Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan E.P, tedavisinin ardından taburcu edildi.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 27.02.2020 16:16
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