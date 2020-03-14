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Elitpark Hastanesi’nden aile hekimlerine kutlama

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Özel Elitpark Hastanesi bir dizi ziyarette bulundu.

Elitpark Hastanesi’nden aile hekimlerine kutlama

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Özel Elitpark Hastanesi bir dizi ziyarette bulundu.

14 Mart 2020 Cumartesi 00:41
Elitpark Hastanesi’nden aile hekimlerine kutlama

Özel Elitpark Hastanesi Müdürü Mehmet Karakaş ve Başhemşire Esma Şenol Amasya, Çorum merkez ve ilçelerinde bulunan aile hekimlerini her yıl olduğu gibi bu yılda yalnız bırakmadı.

Ziyaretlerde, Mehmet Karakaş ve Esma Şenol Amasya; “Sağlıklı bir toplum olabilme adına gerekli sağlık hizmetlerini sunarken büyük bir özveri ve sebatla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı sağlık ve huzurla geçirmelerini temenni ederek bayramlarını kutluyoruz” ifadelerine yer verdiler.

(Aliye ÖNCEL)

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