Elitpark Başhekimi Akkaş’a Tabip Odası’ndan ziyaret
Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak ve Genel Sekreter Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan, Özel Elitpark Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Akkaş’ı makamında ziyaret ederek, kendisinin şahsında, Covid 19 enfeksiyonunu geçiren tüm hekim ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Güncel 28.12.2020, 22:20
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Dr. Azak, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki mücadelelerinin herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, halkın da önlemlere eksiksiz uymak suretiyle kendilerine destek olmasını beklediklerini söyledi. Dr. Azak, Oda’nın Kurucu Başkanı da olan Dr. Akkaş’a ayrıca teşekkürlerini iletti.
Dr. Akkaş da Tabip Odası’nın önemine dikkat çekti. (Haber Merkezi)
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