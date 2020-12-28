Elitpark Başhekimi Akkaş’a Tabip Odası’ndan ziyaret

Dr. Azak, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki mücadelelerinin herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, halkın da önlemlere eksiksiz uymak suretiyle kendilerine destek olmasını beklediklerini söyledi. Dr. Azak, Oda’nın Kurucu Başkanı da olan Dr. Akkaş’a ayrıca teşekkürlerini iletti.

Dr. Akkaş da Tabip Odası’nın önemine dikkat çekti. (Haber Merkezi)