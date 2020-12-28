Son Dakika

Elitpark Başhekimi Akkaş’a Tabip Odası’ndan ziyaret

Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak ve Genel Sekreter Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan, Özel Elitpark Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Akkaş’ı makamında ziyaret ederek, kendisinin şahsında, Covid 19 enfeksiyonunu geçiren tüm hekim ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Güncel 28.12.2020, 22:20
27
Elitpark Başhekimi Akkaş’a Tabip Odası’ndan ziyaret

Dr. Azak, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının pandemi sürecindeki mücadelelerinin herkes tarafından bilindiğini ifade ederek, halkın da önlemlere eksiksiz uymak suretiyle kendilerine destek olmasını beklediklerini söyledi. Dr. Azak, Oda’nın Kurucu Başkanı da olan Dr. Akkaş’a ayrıca teşekkürlerini iletti.

Dr. Akkaş da Tabip Odası’nın önemine dikkat çekti. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 28 Aralık 2020
İmsak 06:25
Güneş 07:56
Öğle 12:47
İkindi 15:07
Akşam 17:28
Yatsı 18:53

Gelişmelerden Haberdar Olun

@