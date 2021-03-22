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Elinde silahla geldi, 3 adet viskiyi alıp gitti

Çorum’da bir tekel bayisine gelen K.G., silah göstermek suretiyle  3 adet viski alıp uzaklaştığı sırada polis tarafından yakalandı.

Güncel 22.03.2021, 14:14
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Elinde silahla geldi, 3 adet viskiyi alıp gitti

Olay Bahabey Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, K.G., elinde tabanca  ile Tekel  bayisine gelerek , kasada bulunan  görevliye “  Bin TL, borcunuz var ” diyerek silah gösterdi. Daha sonra da  poşete koyduğu 3 adet viski ile tekel bayisinden çıkıp bir iş yerine girdiği sırada polis tarafından yakalandı.
Olayın şüphelisi gözaltına alınırken, iş yeri sahibi  K.G’den şikayetçi oldu. Emniyette ifadesi alınan zanlı, Yağma , Gasp  ve Silah kanununa muhalefet suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis  1 adet tabanca, 4 adet fişek ile  3 adet viski yede el koydu.
 

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