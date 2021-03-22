Elinde silahla geldi, 3 adet viskiyi alıp gitti

Olay Bahabey Caddesinde meydana geldi. İddialara göre, K.G., elinde tabanca ile Tekel bayisine gelerek , kasada bulunan görevliye “ Bin TL, borcunuz var ” diyerek silah gösterdi. Daha sonra da poşete koyduğu 3 adet viski ile tekel bayisinden çıkıp bir iş yerine girdiği sırada polis tarafından yakalandı.

Olayın şüphelisi gözaltına alınırken, iş yeri sahibi K.G’den şikayetçi oldu. Emniyette ifadesi alınan zanlı, Yağma , Gasp ve Silah kanununa muhalefet suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis 1 adet tabanca, 4 adet fişek ile 3 adet viski yede el koydu.

