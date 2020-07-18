Elinde oynadığı silah ateş aldı kendini yaraladı
Çorum'da 19 yaşındaki bir genç elinde oynadığı pompalı tüfek ateş alınca kendini vurdu.
Güncel 18.07.2020, 10:16 18.07.2020, 10:20
192
Çorum'da 19 yaşındaki bir genç elinde oynadığı pompalı tüfek ateş alınca kendini vurdu.
Olay, Akkent TOKİ 3. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur B.(19), isimli genç evinde arkadaşı İ.G.K. ile birlikte vakit geçirdiği esnada evde bulunan pompalı tüfekle oynamaya başladı.
Tüfeğin bir anda ateş alması sonucu bacağından yaralanan genç kanlar içinde kaldı. Arkadaşının ihbarı ile olay yerine polis ekibi ile ambulans sevk edildi. 112 görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Uğur B. Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.
(İHA)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
25°
az bulutlu
Namaz Vakti 18 Temmuz 2020
|İmsak
|03:27
|Güneş
|05:18
|Öğle
|12:51
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:15
|Yatsı
|21:57
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|32
|66
|2. Trabzonspor
|32
|62
|3. Sivasspor
|32
|57
|4. Beşiktaş
|32
|56
|5. Galatasaray
|32
|52
|6. Alanyaspor
|32
|51
|7. Fenerbahçe
|32
|50
|8. Gaziantep FK
|32
|42
|9. Antalyaspor
|32
|41
|10. Göztepe
|32
|39
|11. Kasımpaşa
|32
|39
|12. Gençlerbirliği
|32
|36
|13. Denizlispor
|32
|35
|14. Konyaspor
|32
|33
|15. Malatyaspor
|32
|32
|16. Çaykur Rizespor
|32
|32
|17. Kayserispor
|32
|32
|18. Ankaragücü
|32
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|33
|63
|2. Erzurum BB
|33
|59
|3. Adana Demirspor
|33
|58
|4. Akhisar Bld.Spor
|33
|57
|5. Bursaspor
|33
|56
|6. Fatih Karagümrük
|33
|53
|7. Altay
|33
|51
|8. Keçiörengücü
|33
|47
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|33
|44
|11. Ümraniye
|33
|44
|12. İstanbulspor
|33
|40
|13. Balıkesirspor
|33
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|33
|30
|16. Osmanlıspor
|33
|27
|17. Adanaspor
|33
|21
|18. Eskişehirspor
|33
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|36
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Wolverhampton
|36
|56
|7. Tottenham
|36
|55
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Arsenal
|36
|53
|10. Burnley
|36
|51
|11. Everton
|36
|46
|12. Southampton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Bournemouth
|36
|31
|19. Aston Villa
|36
|31
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|37
|86
|2. Barcelona
|37
|79
|3. Atletico Madrid
|37
|69
|4. Sevilla
|37
|67
|5. Villarreal
|37
|57
|6. Real Sociedad
|37
|55
|7. Getafe
|37
|54
|8. Valencia
|37
|53
|9. Granada
|37
|53
|10. Athletic Bilbao
|37
|51
|11. Osasuna
|37
|51
|12. Levante
|37
|46
|13. Eibar
|37
|42
|14. Real Betis
|37
|41
|15. Deportivo Alaves
|37
|39
|16. Real Valladolid
|37
|39
|17. Celta de Vigo
|37
|36
|18. Leganés
|37
|35
|19. Mallorca
|37
|32
|20. Espanyol
|37
|24