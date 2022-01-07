“Elimizde Hititler gibi büyük bir değer var”

Belediye Meclisi’nin dünkü oturumunda konuşan Özbal, şehri tanımayan insanların aklına Çorum denilince “leblebi” geldiğini, gelinen nokta itibariyle leblebiye de Çorum’dan daha çok Tavşanlı’nın sahip çıktığını söyledi.

1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Hattuşa’nın Çorum sınırları içerisinde yer aldığını, dünyanın ilk barış anlaşması olan Kadeş Antlaşması’nın MÖ 13. yüzyılın başında bu topraklarda imzalandığını belirten Özbal, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

“Şu güne kadar kaydedilmiş-bulunmuş en eski uluslararası antlaşmadır. Eşit koşullar altında imzalanmış olan antlaşmanın kil tabletten kopyası Hitit İmparatorluğu'nun başkenti Hattuşa (Boğazköy) antik kentinde yapılan kazılar sonucu 1906 yılında bulunmuştur.

Anadolu’nun ilk barajları Hititler tarafından inşa edilmiştir. Örneğin Alacahöyük, Gölpınar Hitit barajı yapımı günümüzden 3250 yıl öncesine (M.Ö.1240’lar) dayanmaktadır. Baraj, gün yüzüne çıkartıldıktan sonra yöre halkının kullanımına açıldı. Bu yönüyle, Gölpınar Barajı dünyadaki ilklerden biridir. O bölgede Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu’nun da yakından takip ettiği yaklaşık 15 milyon harcanarak yapılan bir tesis de atıl olarak durmaktadır.

Elimizdeki değerlerin kıymetini daha iyi anlamalı ve bilmeliyiz. Bacasız fabrika olan turizmin nimetlerinden de artık ilimizin faydalanmasının vaktinin geldiğini, hatta geçtiğini belirtmek istiyorum.

Tarihi konakların restore edilmesindeki gayretinizi biliyorum. Kaleden Ulucami’ye uzanan kültür yolunu hayata geçirmek istediğinizi biliyorum. Çorumminia’yı yaparak insanlara tarihi yerleri maketten de olsa gösterme isteğinizi anlıyorum.

Ama bunlar bize yetmez, bizi kesmez. Çorum için son derece hafif kalır.

Elimizde Hattuşa gibi, Alacahöyük gibi, Kadeş Barış Antlaşması gibi, İncesu Kanyonu gibi, Hitit Barajı gibi, Osmancık Koyunbaba köprüsü gibi, Aldullah Yaylası gibi, değerler varken, Japon Prensleri buraları ziyaret ederken, turizmden Çorum için katma değer elde edememek, önceki yıllarda 300 bin ziyaretçi alan bu yerlerin turist sayısının 30 - 40 bin ziyaretçi sayısına düşmesi pandemide de sıfırlanması, ama az ama çok şehrimizi yönetenlerin ayıbıdır, eksiğidir.

Bu eksiği ortadan kaldırmak için bir an evvel bir şeyler yapmak zorundayız.

Bölgede bulunan oteller ve turizm firmaları desteklenmeli ve ayakta kalmaları sağlanmalıdır. Daha önceki yıllarda 300 bin olan turist sayısını 1 milyona nasıl çıkartabiliriz çalışmalarını bir an evvel yapmak zorundayız. Pandemi sonrasına hazırlıklarımıza başlamalı ve tüm ilimizi turizmli yıllara hazırlamalıyız. Bu sayede ilimiz ve yurttaşlarımızın kazançlı çıkmaları ve yeni gelir kapılarının açılması sağlanmış olacaktır.” (Taner ŞİMŞEK)

