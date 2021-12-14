“Elimizde her iki aşı da var”
Güncel 14.12.2021, 19:21 14.12.2021, 19:23
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Çorum Sağlık Müdürü Uzm.Dr. Ömer Sobacı, “Üç Sinovac olanlar 4. aşıyı yaptıramıyor” başlıklı haberimizle ilgili bilgi vererek, ellerinde hem Sinovac, hem de Biontech aşı bulunduğunu, ancak sisteme düşmeden aşı yapmanın mümkün olmadığını söyledi.
Haberimizde, isminin açıklanmasını istemeyen bir hemşehrinin, iki Sinovac aşısından sonra 3. aşısını Biontech yaptırmak istediği, ancak alerjik durumu nedeniyle üçüncüde de Sinovac aşısı olmak zorunda kaldığı, 5.5 ay aradan sonra 4. Sinovac aşısını olmak isteyince de “Biontech yapabiliriz” karşılığını aldığı anlatılmıştı. (Haber Merkezi)
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