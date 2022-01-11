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“Elimizde avucumuzda ne varsa harcayıp seçimi kazanalım demek hangi ahlaka sığar?”

Güncel 11.01.2022, 18:07
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“Elimizde avucumuzda ne varsa harcayıp seçimi kazanalım demek hangi ahlaka sığar?”

Saadet Partisi Çorum İl Sosyal İşler Başkanı Eyyüp Ergün, “Vatandaş ağır ekonomik şartlar altında ezilirken, iktidarın yılmaz savunucularından biri olan Şevki Yılmaz'ın açıklamaları, iktidar yanlılarının bile gelinen noktadaki felaketin boyutunu ölçemediklerini, gerçeklerden bihaber olduklarını,  aslında neyi savunduklarını bile bilmediklerini gösterir” dedi.
Gündeme dair konular hakkında açıklamalarda bulunan Ergün, geçmişte Şevki Yılmaz’ın kutuplaştırıcı dili yüzünden büyük sıkıntılar çektiklerini kaydederek, kendisinin o günkü durumunu bugün bile gram eksiltmeden devam ettirdiğini dile getirdi.
“Yarının ne getireceğini kimse bilemezken, bizden sonra hırsızlar gelecek diye bir ilana çıkmak ve elimizde avucumuzda ne varsa harcayalım seçimi kazanalım demek hangi ruh halinin yansımasıdır, hangi ahlaka sığar?” ifadelerini kullanan Ergün, açıklamasında şunları söyledi:
“Bu kişiler derslerden kaçmasalardı Erbakan Hoca her ders bu konuları anlatıyordu zaten. Yeri gelmişken de Erbakan Hocamızın bu uyarılarını hem iktidara hem muhalefete tekrar anlatmamız da büyük fayda olacaktır. Çıkacak boş bir fitneyi ve gerginliği önleyebilirsek, gerçeklerin öğrenilmesini sağlayabilirsek ne mutlu bizlere.
Şevki Yılmaz'ın söylediği 700 ton civarındaki altın buhardan ibarettir,  mevcut altınların 500 tonu İngiltere'de rehindedir, büyük çoğunluğunu Ak Parti yollamıştır.
Düzen şöyle işlemektedir. Yabancılar içerde aldıklarını bankaları aracılığı ile Ortadoğu’da onlara yardım eden AKP’ye destek için kredi dağıtmak istemektedir. Bunun karşılığında da yerel bankaların halktan topladığı altınların, Merkez Bankası’na oradan da İngiltere'deki rehin tutulacağı kurumlara gönderilmesini sağlamışlar,  karşılığında ise ülke içinde fazla denmeden, batık denmeden, uygun mu değil mi denmeden kefilsiz büyük krediler dağıtılmış ve sahte bir ekonomik başarı tablosu çizilmiştir.
Halen birde bu altınların tutulduğu yerlerin kirasında biz ödemekteyiz, asla da bu gidişle borçlarımızı ödeyeceğimiz öngörülememektedir.
Bu tonlarca altın dağıtılan kredilerin ödenmesi halinde geri verilecektir. Devletin kasası ise gelinen noktada boş,  üstüne artık vatandaşta batıktır.
Yine Şevki Yılmaz şu kadar milyar dolar var merkez bankasında onları da harcayalım diyor, kâğıttan başka bir şey yoktur kasada, harcayabiliyorsa buyursun önce kendisi harcasın.
Merkez Bankası swap yaparak gün kurtarıyor,  olduğu söylenen para ise şu şekildedir; yabancılar verdikleri borcun bir miktarının kesinlikle sigorta babında Merkez Bankası’nda durmasını şart koşmaktadır. 10 lira veriyorsa 2 lira mutlaka hesapta olacak, habersiz harcarsınız diye de 2 liralık kısmı kağıt belge olarak 8 liranın yanında yollamışlardır, her borç alındığında biriken kağıtlardır. Şevki Yılmaz'ın harcayalım dediği para, borç faizini ne zaman kapattık işte o zaman o kâğıtları getirin para karşılığını alırsınız diyorlar. Onlar da kendilerince zaten dünyada fazla olan doların değerini düşürmemek için bu yolu izliyorlar o da ayrı konudur, tüm dünyada bu oyunu oynuyorlar.
Konuyu toparlarsak, hiç üzülmeyin,  keşke olsa da harcasalar, böyle bir çıkmazdayız, bu adamları, olayları bilemez iseniz tanıyamazsınız, bu olayları çözmeden de asla saadet bulamazsınız.  
Başka bir hata yapacak halimiz asla kalmamıştır. Problemleri bilenler çözer,  görüyorsunuz il il konferans veren adamlar bile tezgâhtan habersiz, bu duruma tepki veren muhaliflerin durumu onlardan farksız, düşünsenize 700 ton altınları var niye ikide bir yastık altındaki 5 ton altın için yalvarıp duruyorlar?
Bakın biz Saadet Partililer tüm tezgâhları bildiğimiz için ne kadar rahatız ve diyoruz ki hadi harcayın da görelim.” (Haber Merkezi) 
 

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