Elim kazada hayatını kaybetti

Çorum’un sevilen simalarından Metin Soylu, Tolamehmet Köyü yakınlarında kullandığı aracı kuma kapılması sonucu takla attı. Kazada yaralanan Soylu, olay yerine gelen ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Soylu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Kamil Soylu’nun (Kara Kamil) oğlu, Fatma Soylu’nun eşi, Zafer, Emre ve Elif’in babaları olan Metin Soylu’nun vefatı derin üzüntüyle karşılandı.

Merhumun cenazesi bugün saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Mislerovacığı Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı diler. (Haber Merkezi)