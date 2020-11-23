Elif&Ahmet çifti dünyaevine girdi

Gülsen & Muharrem Beyan çiftinin polis olan oğulları Ahmet Beyan ile Derya & Mustafa Pekşen çiftinin kızları Elif Pekşen hayatlarını birleştirdi.

Genç çiftin düğünü önceki gün yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile gerekli önlemlerin alınması ile Samsun yolu üzerindeki Altınkaya Arena’da gerçekleştirildi. Çok sayıda davetli genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.

(Haber Merkezi)