Elif Şimşek toprağa verildi

Çorum Merkez Çayhatap köyünden, Kumru, Nevin, Vicdan ve Tülay’ın annesi, Sadık Örgel, Şahin Örgel, emekli zabıta komiseri Müfit Alnıak, Çayhatap köyü eski muhtarı Erdoğan Örgel ile Çayhatap Köyü Muhtarı Ali Örgel’in halası olan Elif Şimşek önceki gün hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde Dede Nurettin Aksoy'un gülbengleri eşliğinde düzenlenen helallik alma töreninin ardından Çayhatap Köyünde toprağa verildi.

Cenaze törenine; İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, CHP önceki dönem il başkanları Hasan Eray Tüfekçi, Cengiz Atlas, Oğuzlar önceki dönem Belediye Başkanı Orhan Ateş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, il Genel Meclisi ve Belediye Meclis üyeleri, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

