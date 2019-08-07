Elif & Murat çifti dünyaevine girdi

Elmas-Ercan Avucu çiftinin kızları Çocuk Gelişimi Uzmanı Elif ile Makbule & Arap Kepir çiftinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan oğulları Murat, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğüne Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Bektaş, bazı daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kepir ve Avucu ailelerinin yakınları ile davetliler katıldı.

Genç çiftin nikahını Başkan Aşgın kıyarken, şahitliklerini ise Haydar Talha Yapan ile Yusuf Avcı yaptı. Yemekli düğün müzikli eğlence ile son buldu.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Mehmet DALAR)