Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 21°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
98056
ALTIN
266.193
DOLAR
5.4835
STERLİN
6.6733
EURO
6.1580

Elif & Murat çifti dünyaevine girdi

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Murat Kepir ile Çocuk Gelişimi Uzmanı Elif Avucu dünyaevine girdi.

Elif & Murat çifti dünyaevine girdi

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni Murat Kepir ile Çocuk Gelişimi Uzmanı Elif Avucu dünyaevine girdi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:01
Elif & Murat çifti dünyaevine girdi

Elmas-Ercan Avucu çiftinin kızları Çocuk Gelişimi Uzmanı Elif ile Makbule & Arap Kepir çiftinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olan oğulları Murat, geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi.

Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleşen düğüne Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Bektaş, bazı daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Kepir ve Avucu ailelerinin yakınları ile davetliler katıldı.

Genç çiftin nikahını Başkan Aşgın kıyarken, şahitliklerini ise Haydar Talha Yapan ile Yusuf Avcı yaptı. Yemekli düğün müzikli eğlence ile son buldu.

ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.

(Mehmet DALAR)

İlgili Haberler
Ayağına yaba saplandı
Ayağına yaba saplandı
Vali Çiftçi’den Sorkun Köyünde inceleme
Vali Çiftçi’den Sorkun Köyünde inceleme
Mezarlıklar bayram da gül kokacak
Mezarlıklar bayram da gül kokacak
Bayram öncesi vektörel mücadele seferberliği
Bayram öncesi vektörel mücadele seferberliği
Geylan’dan Bakan Selçuk’a ziyaret
Geylan’dan Bakan Selçuk’a ziyaret
Benzinde indirim
Benzinde indirim
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim