Elif Kaymazlı’nın ikinci kitabı “Füraye” yayınlandı

Elif Kaymazlı, Gastroenteroloji Uzmanı olarak Antalya’da özel bir hastanede görev yapan Çorumlu Dr. Mustafa Kaymazlı’nın eşi ve ikiz kız annesi. Hikaye ve denemeleri 2008 yılından beri çeşitli edebiyat ve sanat dergilerinde yayınlanıyor.

Elif Kaymazlı diyor ki: “Fürade, sadece bir öykü kitabı değil. Yalnızlıkları anlatan, anlattıkça da ruhun en derin uçurumuna götüren, oradan kendine, içine ve içindeki insanlara bakan; çok azı değil çok fazlası olan bir kitap. Öykülerin ruhundan biraz hüzün bulaştırayım mı yüreğinize? Mesela bir kahramanın ölürken yaşamaya nasıl ayak dirediğinden…Suskun ruhunu kırbaçlayan ve akılını çelen şarkılara nasıl tutunduğundan…Sonra tek tek geçmişin fotoğraflarında kendini aradığından… Üşümüş kirpiklerinden…”

“Her öyküyü okumaktan öte dokunmak ve anlamak isteyeceğiniz, kendinizi sorgulayacağınız, sorguladıkça yalnızlaşacağınız anlardan öte; zamanın çıkmaya uğraştığınız merdivenlerinde sizi soluksuz bırakacak öyküler…Kendinden öteye gidebilir mi insan? İnsan nedir ki? Bir parça gülümseme, bir parça acı, bir parça hüzün, bir parça mutluluk…”

