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Elektronik sigara ithalatı yasaklandı

Türkiye’de elektronik sigara ile türevlerinin ithalatının yasaklandığı Cumhurbaşkanı Karar'ı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Elektronik sigara ithalatı yasaklandı

Türkiye’de elektronik sigara ile türevlerinin ithalatının yasaklandığı Cumhurbaşkanı Karar'ı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

25 Şubat 2020 Salı 21:08
Elektronik sigara ithalatı yasaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre elektronik sigara ve türevlerinin ithalatı yasaklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda “Sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamülü, yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithali yasaktır. Ticaret Bakanlığı, birinci fıkra kapsamında ithali yasaklanan eşyanın yolcu beraberinde girişine ve transitine ilişkin düzenleme yapmaya yetkilidir” ifadeleri yer aldı.

(İHA)

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