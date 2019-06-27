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Elektrikli fritöz yangın çıkardı

Çorum’da bir lokantada açık unutulan elektrikli fritöz makinesi yangına neden oldu. 

Elektrikli fritöz yangın çıkardı

Çorum’da bir lokantada açık unutulan elektrikli fritöz makinesi yangına neden oldu. 

27 Haziran 2019 Perşembe 14:18
Elektrikli fritöz yangın çıkardı

Edinilen bilgilere göre, dün gece saat 01.30 sıralarında Cemilbey Caddesi'nde Göğüs Hastalıkları Hastanesinin karşısında bulunan bir iş yerinde kızartma yapmak amacıyla kullanılan elektriklik fritöz açık unutuldu. Gece saat 24.00'te kapatılan iş yerinde bir süre sonra alev alan fritöz yanmaya başladı. Lokantadan duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar iş yeri sahibi ve itfaiyeyi arayarak haber verdi. İddialara göre, bu sırada yangına müdahale etmek isteyen bazı vatandaşlar iş yerinin kapısını kırdı. Kapının açılmasıyla birlikte alevler apartmanın baca kısmını sarmaya başladı. Bu sırada iş yerinin bulunduğu 3 katlı apartmanda bulunan dairelerde bulunan vatandaşlar dumandan etkilenmemek için evlerini terk ederek caddeye çıktı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans, Yepaş ve Çorumgaz'dan ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri elektrik ve doğalgazın kesilmesinden sonra iş yerindeki yangına müdahale ederek söndürdü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında lokantada maddi hasar meydana geldi. 
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

Son Güncelleme: 27.06.2019 14:20
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