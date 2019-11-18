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Elektrikli bisiklet ile oto çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Elektrikli bisiklet ile oto çarpıştı: 1 yaralı

Çorum’da 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

18 Kasım 2019 Pazartesi 20:18
Elektrikli bisiklet ile oto çarpıştı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre önceki gün öğlen saatlerinde yaşanan kaza Çorum’un Alaca İlçesi Alaca-Yozgat Karayolu Kuyluş köyü mevkiinde meydana geldi.

Yozgat ili istikametinden Alaca istikametine seyir halinde bulunan 60 yaşındaki M. H yönetimindeki araç ile Yozgat’tan Alaca’ya seyir halinde iken 84 yaşındaki Y.Ş. isimli yaşlı adamın sevk ve idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaşlı adam Y.Ş hayati tehlikesi olacak şekilde ağır yaralandı. M. H’nun kazada yaralanmadığı, Y.Ş’in Alaca Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

Olayla ilgili bilgi verilen Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı ile soruşturma başlatıldı.

(Haber Merkezi)

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