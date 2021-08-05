Elektrikçiler sorunlarınıSaadet Partisi’ne anlattı

Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Fatih Yıldıran ve beraberindeki heyet elektrikçi esnafına bir dizi ziyarette bulundu. Esnaftan yapılan haksızlıklar ve sorunlarla ilgili bilgi alan Fatih Yıldıran bu sorunları bir açıklama ile duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan SP Merkez İlçe Başkanı Yıldıran, dağıtım şirketlerinin asli görevi olan işlerini aksatması ve süreci uzatması sebebi ile mağdur olacak olan vatandaşların imdadına elektrikçilerin yetiştiğini söyledi. Bu durumda mağdur olan kesimin bu sefer de elektrikçiler olduğunu dile getiren Yıldıran, “Dağıtım şirketi alt yapı hizmetlerinde elini oldukça ağırdan aldığı için yeni yapılan konut okul vb. alt yapı ihtiyacı hâsıl olan yapılarda taahhüt veren elektrikçiler tüm altyapı hizmetlerini kendi imkânları ile tamamlayarak vatandaşın elektriksiz kalmamasını sağlıyorlar. Ancak yatıkları masrafın işçiliğin ödenmesi için bu sefer de dağıtım şirketlerinin insafına kalıyorlar. Yaptıkları harcamaları 1 yıl ile 5 yıl arasında alabilen elektrikçiler bir nevi dağıtım şirketlerinin zorunlu finansmancısı oluyorlar. Dağıtım şirketleri sadece bununla da kalmayıp elektrikçilerin perakende olarak aldıkları trafo box vb. malzemeleri aldıkları fiyattan değil kendi tarifesi üzerinden ödemek sureti ile elektrikçilerin maddi zarara uğramasına sebep oluyorlar. Esnaf arkadaşlar itiraz edecek olduklarında ise sözleşme de geçen 21. Maddeyi öne sürerek kendilerini haklı çıkartıyorlar. İçinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçte küçük esnafın bu kadar zorlanması ve mecbur bırakılması kabul edilebilecek bir durum değildir” dedi.

Açıklamasını sürdürerek süreçte mağdur olanların bulunduğunu, taahhüt işi alındığında bağlantı hariç anlaşma yapmaya yönenildiğini ancak bu kez de mağduriyetin inşaat şirketlerine ve müteahhitlere devrolduğunu anlatan Yıldıran, dağıtım şirketlerinin kayıp kaçak bedeli, ağırlama bedeli, sayaç okuma bedeli alıyorlarsa ve altyapı ve hat işleri içinde aynı hassasiyeti göstermesi ve mağduriyetleri gidermesi gerektiğini vurguladı.

(Haber Merkezi)

