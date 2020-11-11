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Elektrikçi esnafına çağrı

Çorum Elektrik ve Su Tesisatçıları Odası Başkanı Erol Bozkurt, son zamanlarda malzemelere gelen zamlarla birlikte kablodaki fiyat artışının yaklaşık yüzde 65’i bulduğunu söyledi.

Güncel 11.11.2020, 20:02
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Elektrikçi esnafına çağrı

Maliyetlerin çok arttığını ve oda üyelerinin para kazanamayacak hale geldiğini ifade eden Bozkurt, işi ucuza alanların zor duruma düştüklerine dikkat çekti. İş alırken elektrikçi esnafının temelde sözleşme yaptıklarını vurgulayan Bozkurt, müteahhitlerin işin kabası bitmeyince ödeme yapmadıklarını, hal böyle olunca ödemenin yaklaşık 5 veya 6 ay sürdüğünü, bu zaman içinde fiyatların çok değiştiğini, geriye dönüp bakıldığında ise işin ne kadar ucuza alındığının ve zarar edildiğinin anlaşıldığını belirtti.

Meslektaşlarına da seslenen Erol Bozkurt, “Meslektaşlarımdan ricam iş alırken dikkat etmeleri ve zarar etmemeleridir. Bugün alacağınız işi daire başı malzemeli anahtar teslim taban fiyat 7.500 L olmalı. İşçilik yapılırsa taban fiyat 2.500 olmalıdır” dedi.

Bu arada müteahhitlerin de mağdur olduğunu anlatan Bozkurt, “Müteahhitlerimiz yetkisi olmayan, dükkanı olmayan, odamıza kayıt olmayan tesisatçılara iş veriyorlar. İşin içinden çıkamayan tesisatçılar sonradan müsaitlerden fiyat farkı talep ediyorlar. Hem kendilerini hem müşterilerini mağdur ediyorlar ve işin sonunu getiremiyorlar” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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