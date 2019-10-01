Elektrik zammına tepki

İktidar ve yandaşlarının çizdiği toz pembe tablonun aksine krizin giderek derinleştiğini savunan Yaşar, “Yanlış ekonomi ve özelleştirme politikaları, tepeden inme faiz oynamaları gibi birçok parametre nedeniyle, emekçi halk nefes alamayacak hale getirilmiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı'nın damadı olmasının dışında henüz bir vasfını göremedikleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "yeni ekonomi paketi" ve sonrasındaki gelişmelerin bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Yaşar, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Albayrak'ın ‘2020, 2019'dan iyi olacak. 2022, 2021'den çok daha iyi olacak’ şeklindeki gayriciddi açıklamalarının hemen sonrasında, zaten daha 1Temmuz'da fiyatı yüzde 15 artan elektriğe yüzde 14.9 daha zam yapılmıştır. Böylece Albayrak'ın ‘Ekonomideki her iyi gelişmeyi vatandaşa yansıtıyoruz’ sözü de bir anlama kavuşmuştur. Bu zamla birlikte son 2 senede elektrik gibi olmazsa olmaz bir tüketim kalemindeki fiyat artışı yüzde 60'ı bulmuştur.

Zamların adını bile telaffuz edemeyerek ‘güncelleme’ diye duyuran havuz medyası ‘Ekonomimiz uçuşa geçti’ manşetleri atsa da, uçuşa geçen tek şey, cebimizde kalan son liracıklar olmuştur.

Elektriğin haricinde, son 1 yılda doğalgaza yüzde 52, Türkiye'de zaten tüm dünya ülkelerinden daha pahalıya satılan akaryakıta yüzde 30, çaya yüzde 33, beyaz ete yüzde 40, süte yüzde 30 ve ana gıda maddelerinin neredeyse tümüne yüzde 50 zam geldiği bir ülkede, yetkililer hala utanmadan enflasyonun yüzde 14 olduğunu söylemektedir.

‘Faiz lobileri’, ‘kur saldırıları’, ‘finansal terör’ gibi uydurma kavramlar yaratarak bunların arkasına sığınan hükümet, bu cep yakan atmosferde sadece yüzde 4+4'lük bir zam yaptığı kamu emekçisinden, iyice güvencesiz ve açlık sınırında çalışmaya mahkûm ettiği işçiden geçinmesini ve ses çıkarmamasını beklemektedir.”

“İŞTE AKP'NİN REFAH TABLOSU”

Ülkede her iki kişiden birinin banka borçlarına batmış olarak yaşadığını ifade eden Yaşar, “16-24 yaş arası gençlerde işsizlik oranı 4'te 1'e çıktı. Bu ülke artık gençlerine güzel bir gelecek müjdesi veremeyecek hale geldi” dedi.

İşsizlere merhem olması gereken İşsizlik Fonu’nun AKP’ye yakın iş adamlarına peşkeş çekildiğini, emekçinin krizden, hayat pahalılığından kamburlaşmış sırtına, bir de patronların sefa faturalarının yüklendiğini kaydeden Yaşar, “AKP'nin yanlış para politikaları nedeniyle yıllardır refah yüzü görmeyen aileler, bari çocukları rahat etsin diye daha da perişan oldu. Devlet okullarına bütçe ayrılmazken, özel okullara verilen teşvik de, özel okul sayısı da, özel okulların ailelerden istediği para da arttı” ifadelerini kullandı.

Bin bir odalı Saray'ın lükslerinden, ejder meyveli smoothielerden, patronlara tanınan maddi aflardan hiçbir kısıntı olmazken, bu ülkedeki insanların şanslı azınlığa dahil olmayan ezici çoğunluğunun gelecek planları yapmak bir yana dursun daha ayın ortasında ay sonunu düşünür hale geldiğini belirten Yaşar, “Bu krizi biz yaratmadık. Bedelini de biz ödemeyeceğiz. Lüks kaptan köşkünde uzandığı yerden ‘Hepimiz aynı gemideyiz’ diye bağıranlar bilsin ki, o ses artık makine dairesinden duyulmamaktadır. Bugüne kadar toplumu kutuplaştırarak, birbirine düşman ederek iktidarı kaybetmemeyi başaran AKP, böyle giderse aç insanların asla kutuplaştırılamayacağını öğrenecektir. Herkes farkına vardı ki bu son elektrik zammından sonra, ampulü söndürmenin zamanı gelmiştir.” (Haber Merkezi)