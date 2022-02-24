Elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamlar yargıya taşındı

Söz konusu yargı süreciyle ilgili bir açıklama yapan Çorum Eğitim Gücü Sendikası Başkanı Ahmet Ölçer, “Enflasyon ve enerji fiyatlarının yüksekliğine rağmen bu iki kriterin dahi kat kat üstünde fiyat artırımı yapılırken zaten alım gücü düşmüş olan ve açlık sınırında maaşlarla çalışan üyelerimize sadece %7 maaş iyileştirilmesi yapıldığı da bir başka gerçektir. Öğretmen ve memurun maaş artışı böylesi düşük tutulurken, ilgili faturalara yansıyan fark iyice ev bütçelerini sarsmıştır" dedi.

Enflasyonun % 36 olarak açıklanırken halkın temel ihtiyacı ve yaşamsal gerekliliği nedeniyle kullandığı elektrik ve doğalgaza üstelik kış dönemi nedeniyle en çok kullanımın olduğu dönemde zam yapılmasının insanları ekonomik olarak iyice çıkmaza soktuğunu belirten Ölçer, “Zamlar sonrası yansıyan faturalarla halkımız ve üyelerimiz zor duruma düşmüş faturaları ödeyemez haldedirler.

Üyelerimizin refah düzeyini korumak, iyileştirmek amaçlı kurulmuş olan Eğitim Gücü Sendikası olarak orantısız ve limitsiz, enflasyonun dahi kat be kat üzerinde elektrik ve doğalgaz zamlarını hukuki süreç başlattık” dedi. (Haber Merkezi)

