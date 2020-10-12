Elektrik ve aydınlatmada Çorum’dan pek çok şehre uzanan hizmet zinciri

Koparan Elektrik- Aydınlatma firması Yönetim Kurulu Başkanı Zülfükar Köse, 100 metrekarelik alanda işe başladıklarını, bugün ise 700 metrekarelik bir showroomda hizmet verdiklerini belirterek, bu büyümeyi, kaliteyi ve güvenilirliği prensip haline getirmiş olmalarına borçlu olduklarını söyledi.

Muhtelif elektrik malzemelerinin satışıyla faaliyete başladıklarını, Audio, Günsan, Kendal, Yücel, Işıldar gibi kaliteli markalarla işbirliği yapmak suretiyle, güçlenerek yollarına devam ettiklerini anlatan Zülfükar Köse, Orta Karadeniz ve İç Anadolu’da hizmet ağını genişlettiklerini, Sinop, Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat illerinin yanı sıra, Antalya, Isparta, Burdur, Afyon illerine de uzandıklarını ifade etti.

Elektrik ve aydınlatma sektöründe kaliteli ürün ve hizmetin en büyük güvence olduğuna dikkat çeken Köse, “Sektörün en ciddi sorunu, ölçüsüz rekabet ve güvenilirliği olmayan yan sanayi ürünlerinin çoğalmasıdır. Müşteri, kaliteyi zaman içinde ayırt ediyor, ama başlangıçta yanılmalar olabiliyor ve bu bir hayli pahalıya mal oluyor” diye konuştu.

(Haber Merkezi)