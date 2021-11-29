Elektrik mühendisleri kahvaltıda buluştu

Çorum Elektrik Mühendisleri Odası İl Temsilciliği üyeleri, haftasonu Gezgin Hattuşa Cafe’de düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi.

Kahvaltıya EMO Samsun Şube Başkanı Tarık Tarhan, EMO Samsun Şube Müdürü Emin Arif Özkesen ve Çorum Temsilciliğine bağlı üyeler katıldı. Kahvaltıda bir konuşma yapan EMO İl Temsilcisi Elektrik-Elektronik Mühendisi Aydın Taşkın, uzun yıllardır yürüttüğü Oda temsilcilik görevini çocuklarının il dışında eğitim görmeleri ve eşinin il dışına tayini çıkması nedeniyle bırakmak durumunda kaldığını ifade etti. Aydın Taşkın, görev süresi içerisinde doğrudan asla taviz vermediğini her zaman etik değerleri öncelediğini, adaletten vazgeçmeden temsilcilik görevini yürütmeye çalıştığını dile getirdi.

Program sonunda EMO Samsun Şube Başkanı Tarık Tarhan, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi olarak Meslek - Meslektaş - Oda süreçlerinin yürütülmesinde gösterdiği özverili çalışmalarından dolayı Çorum İl Temsilcisi Aydın Taşkın'a plaket takdiminde bulundu.

(Volkan SINAYUÇ)

