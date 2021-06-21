Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak'ta sabah saatlerinde Mehmet Saraç’a ait 2 katlı binanın birinci katındaki evde elektrik kontağından yangın çıktı. Ev sahipleri 3 gündür köyde olduğu için yangını, komşular Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmayan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.