Elektrik kontağından çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi
Çorum’da bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Güncel 21.06.2021, 10:52
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Yavruturna Mahallesi Mürsel Sokak'ta sabah saatlerinde Mehmet Saraç’a ait 2 katlı binanın birinci katındaki evde elektrik kontağından yangın çıktı. Ev sahipleri 3 gündür köyde olduğu için yangını, komşular Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmayan yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.
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